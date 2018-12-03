В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ

Боевика считают причастным к убийству американского заложника Питера Кэссига в 2014 году.

Несколько боевиков ИГИЛ* удалось уничтожить на юге Сирии международной коалиции, возглавляемой США. Об этом пишет Fox News.

По данным издания, военные нанесли удар с помощью беспилотника.

Сообщается, что среди ликвидированных террористов — один из главарей группировки, причастный к громкому убийству американца Питера Кэссига.

Как писал Лайф, в 2013 году служивший ранее в Ираке американский военный вернулся на Ближний Восток с гражданской гуманитарной миссией. Он ехал помогать местным жителям и попал в плен к боевикам.

Находясь в заложниках, Кэссиг начал исповедовать ислам. В 2014 году террористы опубликовали видеозапись его казни. Гибель 26-летнего американца вскоре подтвердили в США.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.