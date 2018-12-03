Среди задержанных украинцев в Тбилиси был бывший комбат "Донбасса" Семенченко

При этом ему удалось избежать ареста в грузинской столице благодаря дипломатическому паспорту.

Депутат Верховной рады Украины от партии "Самопомощь" и экс-командир батальона "Донбасс" Семён Семенченко оказался среди задержанных украинцев в Тбилиси. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал председатель Социалистической партии Незалежной Илья Кива.

По его словам, Семенченко удалось избежать ареста благодаря его украинскому дипломатическому паспорту. Сейчас бывший комбат вылетел в неизвестном направлении.

Кива также потребовал от Службы безопасности Украины проверить деятельность членов партии "Самопомощь" как на территории Незалежной, так и за её пределами.

Напомним, что ранее в грузинском Тбилиси были задержаны пять граждан Украины, по уточнённым данным, по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия. Сообщалось, что один из задержанных должен был принять участие в планируемой акции оппозиции в столице Грузии.