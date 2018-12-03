Арестованным украинским морякам предъявили обвинение

Задержанных военных в Чёрном море обвинили в незаконном пересечении российской границы.

Арестованным в Симферополе украинским военным морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении российской границы. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

— Все они обвиняются по статье "Незаконное пересечение границы РФ", — заявил Полозов.

Как уже сообщал Лайф, три корабля ВМС Украины устроили провокацию в Керченском проливе и незаконно пересекли российскую границу. Суда были задержаны, а украинских моряков арестовали. В ВМС Украины объяснили провокацию в Керченском проливе желанием "показать своё лицо".