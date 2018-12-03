В России усилят контроль за системой маркировки товаров

По плану властей, все отрасли промышленности она сможет охватить к 2024 году. Также предлагается распространить её на всей территории ЕАЭС.

Правительство РФ намерено усилить контроль за системой маркировки товаров. С документом, разработанным по поручению Дмитрия Медведева Минпромторгом, ознакомились "Ведомости".

Сообщается, что система получит статус государственной информационной системы (ГИС). При этом правила её эксплуатации будут определены кабмином. Сейчас лишь в некоторых отраслях проходят добровольные эксперименты по маркировке товаров, оператором которых выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Именно он сможет вносить какие-либо изменения в ГИС по согласованию с правительством.

Критериями выбора товаров для маркировки станут размер рынка, стоимость товаров, доля импорта и мелкого бизнеса, экспертные оценки доли незаконного оборота и структуры возможных затрат на внедрение новой системы. Планируется, что к 2024 году она появится во всех отраслях промышленности. Также предлагается её распространить на всей территории АТЭС.

Сейчас в России маркируют лишь меховые изделия и несколько наименований лекарств. Со следующего года эта процедура коснётся табака, обуви, автомобильных шин, фотокамер и фотовспышек.

Ранее Лайф рассказывал, что следующей весной в России должна заработать единая система обеспечения безопасности и прослеживаемости продуктов. Специальная маркировка отследит путь товара вплоть до потребителя.