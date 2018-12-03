Тысяча чертей! Боярский призвал вернуть цензуру в искусство

Актёр также считает необходимым вернуть худсоветы, так как, по его словам, в театрах, кинематографе и музыкальных сценах страны царит разврат.

Любое произведение искусства должно быть оценено профессионалами, которые и будут решать, достойно ли оно зрителя. Такое мнение высказал Народный артист России Михаил Боярский в эфире телеканала "Дождь".

— Как в школе есть педагог у учеников, так у артистов должен быть худсовет, куда входят лучшие умы нашей страны, — сказал Боярский.

Боярский подчёркивает, что произведения оценивать необходимо по критериям "ум, честь и совесть". Необходимость возвращения худсоветов актёр объяснил тем, что в театрах, кинематографе и музыкальных сценах страны царит разврат.

— Плохая музыка, мат, дешёвые пьесы, отсутствие драматургии толковой, переделывание классиков по непозволительным лекалам и многое другое, — сказал Боярский.