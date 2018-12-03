Голикова: На поддержку волонтёров России направят 7 млрд рублей до 2024 года

По словам зампредседателя правительства, число вовлечённых в деятельность волонтёрских объединений составит 8,8 миллиона человек.

Бюджет мероприятий по поддержке добровольчества в России до 2024 года составит 7,4 миллиарда рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Бюджет плановых мероприятий по поддержке добровольчества до 2024 года составит 7,4 млрд рублей, — сказала она, выступая на Международном форуме добровольцев.

По её словам, сейчас идёт разработка федерального проекта "Социальная активность", который будет реализовываться на всей территории России.

Голикова отмечает, что к 2024 году число обучающихся и вовлечённых в деятельность волонтёрских объединений составит 8,8 миллиона человек.