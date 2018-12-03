"АвтоВАЗ" отзывает почти две тысячи новых машин Lada

"АвтоВАЗ" отзывает в России более 1,7 тысячи Kalina, Granta и Priora. Причиной этой кампании послужило несоответствие комплектации руля и модуля надувной подушки безопасности, говорится в сообщении Росстандарта.

Под отзыв попали автомобили, реализованные с апреля 2018 года.

У отозванных машин при необходимости заменят руль. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для автовладельцев.

29 ноября под отзыв также попали автомобили Lada. Почти три с половиной тысячи машин модели 4х4 были отозваны из-за возможных трещин на рулевом валу.