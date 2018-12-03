МВД России объявило миграционную амнистию для граждан Молдавии

Граждане Молдавии, которые нарушили сроки пребывания в России, смогут почти в течение двух месяцев выехать на родину без привлечения к административной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Выехать с таким условием из России они смогут в период с 1 января по 24 февраля 2019 года.
В ведомстве отметили, что о таком решении просил президент Молдавии Игорь Додон в ходе официального визита в Москву 31 октября.
Уже начиная с 25 февраля следующего года будет пересмотрено решение о запрете въезда в Россию.
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