Экс-комбат "Донбасса" Семенченко назвал фейком данные о его задержании в Грузии

Бывший комбат "Донбасса" Семён Семенченко, а ныне депутат Верховной рады от партии "Самопомощь", назвал фейком информацию, что его задержали в Тбилиси. Кроме того, экс-командир батальона отрицает сообщения СМИ о том, что он "вылетел из Грузии в неизвестном направлении".

Семенченко также убеждает, что у него нет дипломатического паспорта. Что касается обвинений в торговле оружием, то с ними он также не согласен.

Ранее бывший советник главы МВД Украины Илья Кива сообщил, что среди задержанных в Тбилиси граждан Незалежной был и Семён Семенченко. Он пояснял, что экс-комбату удалось избежать ареста в грузинской столице благодаря дипломатическому паспорту.

Накануне стало известно, что в Тбилиси были задержаны пять граждан Украины по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.