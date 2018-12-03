Стало известно, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию

В последний раз глава государства выступил с обращением к обеим палатам парламента 1 марта 2018 года. Оно и стало посланием за предыдущий год, так как в 2017 году российский лидер в таком формате не выступал.

Российский лидер Владимир Путин не будет выступать в декабре этого года с посланием Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В декабре послания не будет, — сказал он.

По словам Пескова, оно состоится в следующем году, но конкретную дату представитель Кремля пока не назвал.

Песков ранее допускал, что глава государства может обратиться к федеральному собранию до конца 2018 года, хотя и оценивал, что, вероятно, оно пройдёт уже в следующем году.

Президент России последний раз выступил с посланием 1 марта 2018 года. По факту оно и стало посланием за предыдущий год, так как в 2017 году российский лидер в таком формате не выступал.

С 2008 по 2016 год обращения президента России проходили в конце года: в ноябре или декабре. А с 2000 по 2007 год наоборот — в первой половине года.

Послание президента — ежегодное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нём руководитель страны даёт оценку положения дел в стране и определяет основные направления политики на перспективу. Стоит добавить, что обращение является не только правом, но и обязанностью президента. Она закреплена в Конституции РФ.