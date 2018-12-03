В Британии заявили, что Лондон не стремится дестабилизировать Москву

По словам главы MI6, британские спецслужбы стремятся к тому, чтобы Россия пришла к выводу: "выгода, которую, как она считает, приносят подобные действия, не стоит риска".

Глава британской службы внешней разведки MI6 Алекс Янгер заявил, что Соединённое Королевство не стремится дестабилизировать Россию. Об этом он сообщил, выступая с большой речью в Сент-Эндрюсском университете.

— Я должен подчеркнуть, что, хотя российское государство и стремится дестабилизировать нас, мы не стремимся дестабилизировать Россию. Мы не стремимся к эскалации, — заявил он.

В беседе со студентами Янгер отметил, что Россия якобы применила боевое вещество на территории Великобритании. По словам главы MI6, британские спецслужбы стремятся к тому, чтобы Россия пришла к выводу: "выгода, которую, как она считает, приносят подобные действия, не стоит риска".

Напомним, по данным британского следствия, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание.