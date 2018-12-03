"Большое счастье". Песков оценил работу на посту пресс-секретаря Путина

Представитель Кремля признался, что не знает, благодаря каким личным качествам был назначен на эту должность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что счастлив работать на нынешнем посту. Об этом представитель Кремля заявил на встрече со студентами МГИМО, передаёт ТАСС.

— Это большое счастье — быть на этой должности. Это большое счастье — и профессиональное, и человеческое — каждый день быть свидетелем того (это пафасно звучит, но это так), как делается история: и российская, и мировая, быть рядом с человеком, который непосредственно является автором огромного количества указов, — сказал он.

Песков напомнил, что должность пресс-секретаря Владимира Путина он занимает уже 10 лет, а в Администрации Президента вопросами информации — 18 лет.

Представитель Кремля также отмечает, что он не знает, благодаря каким личным качества был назначен на эту должность.