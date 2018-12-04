"Машина Голливуда". Мединский рассказал о главной угрозе для российского кино

По мнению министра культуры РФ, если государство не усилит поддержку отечественного кинематографа, он будет просто уничтожен.

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что рад появлению идей о борьбе с засильем американских фильмов в российских кинотеатрах.

— Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф рано или поздно будет разрушен всемирной машиной Голливуда, — заявил журналистам министр.

Также Мединский выразил возмущение тем, что одному голливудскому фильму порой выделяют две трети киносеансов, и назвал это "тотальной монополией" американского кинопроката.

Как ранее сообщал Лайф, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров призвал ограничить показ голливудских картин, чтобы уравнять в правах киноискусство разных стран.