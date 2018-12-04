NASA показало на видео самый опасный для Земли астероид Бенну

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NASA показало на видео самый опасный для Земли астероид Бенну

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Ролик был снят при помощи межпланетной станции OSIRIS-REx, которая за два года облетела более двух миллиардов миль.

Космическое агентство NASA засняло на видео самый опасный для Земли астероид Бенну. Соответствующий ролик опубликован на официальной странице НАСА в "Твиттере".

Вращение астрономического объекта сняли при помощи межпланетной станции OSIRIS-REx. Она предназначена для доставки образцов грунта с астероида. Для создания ролика аппарату потребовалось два года, чтобы облететь более двух миллиардов миль.

Межпланетная станция в течение года будет заниматься изучением астероида, а затем космический зонд возьмёт образцы Бенну. Вернуться на землю OSIRIS-REx должен в сентябре 2023 года.

Астрономы рассчитали, что космическое тело сблизится с нашей планетой в 2182 году. С 2013 года он стал главным опасным объектом для Земли. До этого такой "титул" носил астероид Апофис.

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