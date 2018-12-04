Cadillac выпустит пять новинок для российского рынка в 2019 году

Американская компания Cadillac подготовила для российского рынка пять новинок. Как сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на пресс-службу Cadillac Russia, они выйдут в 2019 году.
На автомобильном рынке нашей страны могут появиться седан, купе, внедорожник и два кроссовера.
Седан Cadillac CT6 и купе Camaro планируют продавать в первом квартале 2019 года, а в четвёртом — кроссовер Cadillac ХТ5. В то же время начнут принимать заказы на внедорожник Cadillac XT6.
Кроме того, под конец 2019 года состоится премьера кроссовера Cadillac XT4. По последним данным, он будет создан на платформе компактного SUV.
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