Для сугрева. Наркологи оценили степень опьянения Порошенко на вирусном видео

По мнению специалистов, лидер Незалежной выпил, но не очень много, — около стакана "крепкого напитка".

В Сети появилось видео, на котором президент Украины Пётр Порошенко изумлённо говорит о Wi-Fi и Apple Pay в вагонах нового скоростного поезда Киев — Борисполь. Украинский лидер выступает с таким восхищением, что интернет-пользователи и наркологи почуяли неладное: по их мнению, Порошенко вышел к публике подшофе.

В минувшее воскресенье, 2 декабря, на киевском железнодорожном вокзале прошла церемония запуска скоростного поезда Киев — Борисполь. Среди прочих на ней присутствовали президент Пётр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

В один момент лидер страны подошёл к микрофону и принялся объяснять присутствующим преимущества нового аэроэкспресса. Очевидно, сделал он это в приподнятом настроении.

— Там даже есть Wi-Fi! — восторженно сказал Порошенко.

Гройсман и охранники, окружавшие президента, обменивались взглядами и еле сдерживали смех. Пользователи Сети же в своих комментариях не стеснялись.

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Психиатр и нарколог Марат Агинян в беседе с Лайфом предположил, что украинский лидер мог выпить примерно 200 граммов "крепкого напитка".

— Если бы мой пациент пришёл ко мне и при общении имел такую слегка смазанную речь, я бы предположил, что он выпил. Но не очень много. Здесь речь идёт примерно о 200 граммах крепкого напитка. Но опьянение у каждого наступает по-своему, это зависит от многих факторов, — сказал Агинян.

Примечательно, что Порошенко уже не в первый раз появляется на публике в состоянии алкогольного опьянения. Так, лидера Украины обвиняли в пьянстве во время событий Майдана в Киеве в 2013–2014 годах. А в феврале в кулуарах конференции по безопасности президент едва не снёс одного из охранников и отвечал на вопросы журналиста невпопад.