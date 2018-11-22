"Еле язык волочил". Порошенко обвинили в пьянстве во время Евромайдана

Бывший советник главы МВД Украины Илья Кива рассказал о пьянстве нынешнего лидера Незалежной Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко во время событий Майдана в украинской столице в 2013–2014 годах.

По словам Кивы, Порошенко и Кличко находились на втором этаже Дома профсоюзов в Киеве, где размещался штаб протестующих, и активно употребляли спиртное, закусывая икрой.

— И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко, — заявил лидер Социалистической партии Украины в эфире телеканала Newsone.

Ранее украинские СМИ вычислили "индекс Евромайдана". Также депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что население страны стало жертвой грандиозного обмана.