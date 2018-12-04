Жертвами беспорядков "жёлтых жилетов" во Франции стали четыре человека

Протестующие добились того, что в стране ввели мораторий на рост топливных налогов.

Во Франции на акциях протестов "жёлтых жилетов", которые выступают против повышения стоимости топлива, погибло четыре человека. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

— С начала движения четверо наших соотечественников погибли, — об этом Филипп сказал во время своего обращения.

Он напомнил, что сотни французов — как горожане, так и сотрудники правоохранительных органов — получили различные травмы.

Массовые акции "жёлтых жилетов" против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Субботние протесты в Париже сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами автомобилей. В ходе беспорядков были задержаны 412 человек. Ранения получили 133 человека, в том числе 23 силовика. В итоге сегодня премьер Франции объявил мораторий на рост топливных налогов.