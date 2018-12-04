"Никаких революций". Прилепин рассказал об изменениях во МХАТ имени Горького

Культурный деятель сообщил, что на данный момент руководство планирует решать только технические и административные вопросы.

Писатель Захар Прилепин, назначенный заместителем художественного руководителя МХАТ им. М. Горького по литературной части, заявил, что администрация театра не планирует реформ в ближайшее время. Об этом сообщает агентство "Москва".

Прилепин отметил, что сокращений на данный момент не планируется, сейчас утверждён устав, согласно которому все основные позиции должны сохраняться. Он добавил, что Татьяна Доронина, являвшаяся ранее худруком МХАТ, сохраняет свою центральную роль.

— Нельзя исключать, что какие-то артисты скажут, что уходят. Это иногда бывает. Я честно не знаю, может, вообще никто не уйдёт и ничего не изменится. Поэтому никаких революций, — сказал Прилепин.

Писатель подчеркнул, что, перед тем как принимать какие-то серьёзные решения в плане изменений, нужно сначала "зайти" и очень внимательно "осмотреться".

Сегодня стало известно о том, что новым художественным руководителем МХАТ имени Горького стал продюсер и театральный режиссёр Эдуард Бояков.