Исторический максимум. Россияне задолжали банкам рекордную сумму

При этом доля ипотечных кредитов в общем объёме задолженности выросла до 42,5 процента.

Общий долг россиян по банковским кредитам достиг исторического максимума. Это следует из выводов экспертов Всемирного банка, размещённых в докладе об экономике России.

Объём задолженности не сообщается, но известно, что доля кредитов в рублях составляет 99,3 процента. Эта статистика свидетельствует практически о полном отсутствии долгов в валюте. Уточняется, что на ипотечные кредиты от общей задолженности приходится 42,5 процента.

— ЦБ это хорошо известно, он начинает ужесточать требования по необеспеченным кредитам и планирует дальше ужесточать требования к ипотечным кредитам, — отмечает аналитик Всемирного банка Апурва Санги.

Предыдущий максимум был зарегистрирован в 2014 году.