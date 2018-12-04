CAS дисквалифицировал кёрлингиста Крушельницкого на четыре года из-за допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал российского кёрлингиста Александра Крушельницкого на четыре года из-за употребления допинга. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Слушания по делу спортсмена прошли 19 сентября. Тогда Крушельницкий остался доволен их ходом и выразил надежду, что ему удалось убедить арбитра в своей чистоте.

Напомним, что на зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане российский дуэт Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте. Однако из-за положительной допинг-пробы спортсмена пара лишилась своей награды.