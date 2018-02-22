CAS лишил кёрлингистов Крушельницкого и Брызгалову медали

Теперь Всемирная федерация кёрлинга будет решать совместно с МОК вопрос о передаче награды другим спортсменам.

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил лишить российских кёрлингистов Крушельницкого и Брызгалову бронзовой медали из-за обнаружения допинга в организме первого. Об этом сообщили в пресс-службе CAS.

Теперь дело для дальнейших разбирательств передаётся Всемирной федерации кёрлинга. Решать вопрос с передачей медали другим спортсменам она будет совместно с Международным олимпийским комитетом.

Напомним, вторая контрольная допинг-проба Крушельницкого была вскрыта 20 февраля. В ней нашли следы мельдония. Спортсмен отрицает употребление допинга. Он отказался от участия в заседании CAS и согласился сдать медаль, но заявил, что намерен бороться до конца.