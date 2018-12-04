"Осталось 60 дней". США выдвинули России ультиматум по ДРСМД

В Госдепе пригрозили приостановить свои обязательства по договору, если Москва в течение двух месяцев "не вернется к его исполнению".

США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи министров обороны НАТО.

— После этих 60 дней мы посмотрим, что будет, — заявил Помпео на пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что в течение этих 60 дней американцы не будут производить, испытывать и размещать ракеты, попадающие под договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, якобы "ожидая того же от России". При это Помпео отметил, что такой двухмесячный период был поддержан их союзниками по НАТО.

Напомним, что 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Кроме того, американский лидер обвинил Москву в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал. Российская сторона эти обвинения отвергла и назвала недопустимым отсутствие диалога по вооружениям между РФ и США.