Названы юные победители конкурса "Доброволец России — 2018"

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Названы юные победители конкурса "Доброволец России — 2018"

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Фото: © добровольцыроссии.рф

На участие в конкурсе среди юных добровольцев поступило 4400 заявок. Победителей выбрали в двух категориях — от 8 до 14 и от 14 до 18 лет.

Победители конкурса "Доброволец России — 2018" в возрасте до 18 лет получили путёвки во Всероссийские детские центры. Об этом сообщается на сайте конкурса.

— В рамках деловой программы форума прошёл ежегодный Всероссийский слёт юных волонтёров "Ты решаешь!", в ходе которого были названы лучшие добровольческие инициативы среди участников от 8 до 18 лет, — говорится в сообщении.

На участие в конкурсе среди юных добровольцев поступило 4400 заявок. Победителей выбрали в двух категориях — от 8 до 14 и от 14 до 18 лет.

В категории от 8 до 14 лет победу одержали:

  • Дарья Ведищева их Волгоградской области (номинация "Вдохновлённые искусством");
  • Михаил Авдеев из Тульской области (номинация "Помощь детям");
  • Вячеслав Осипов из Москвы (номинация "Вокруг меня");
  • Азалия Вагапова из Башкортостана (номинация "Уверенные в будущем").

В категории от 14 до 18 лет победителями стали:

  • Андрей Бобров из Мурманской области (номинация "Рождённые помогать");
  • Анастасия Васильева из Марий Эл (номинация "Вдохновлённые искусством");
  • Инна Мальцева из Ростовской области (номинация "Помощь детям");
  • Елизавета Пьянзина из Саратовской области (номинация "Вокруг меня");
  • Даниил Кузьмин из Волгоградской области (номинация "Уверенные в будущем").

Ранее стали известны имена первых победителей конкурса "Доброволец России — 2018". Лайф транслировал торжественную церемонию.

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