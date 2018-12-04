Названы юные победители конкурса "Доброволец России — 2018"

На участие в конкурсе среди юных добровольцев поступило 4400 заявок. Победителей выбрали в двух категориях — от 8 до 14 и от 14 до 18 лет.

Победители конкурса "Доброволец России — 2018" в возрасте до 18 лет получили путёвки во Всероссийские детские центры. Об этом сообщается на сайте конкурса.

— В рамках деловой программы форума прошёл ежегодный Всероссийский слёт юных волонтёров "Ты решаешь!", в ходе которого были названы лучшие добровольческие инициативы среди участников от 8 до 18 лет, — говорится в сообщении.

На участие в конкурсе среди юных добровольцев поступило 4400 заявок. Победителей выбрали в двух категориях — от 8 до 14 и от 14 до 18 лет.

В категории от 8 до 14 лет победу одержали:

Дарья Ведищева их Волгоградской области (номинация "Вдохновлённые искусством");

Михаил Авдеев из Тульской области (номинация "Помощь детям");

Вячеслав Осипов из Москвы (номинация "Вокруг меня");

Азалия Вагапова из Башкортостана (номинация "Уверенные в будущем").

В категории от 14 до 18 лет победителями стали:

Андрей Бобров из Мурманской области (номинация "Рождённые помогать");

Анастасия Васильева из Марий Эл (номинация "Вдохновлённые искусством");

Инна Мальцева из Ростовской области (номинация "Помощь детям");

Елизавета Пьянзина из Саратовской области (номинация "Вокруг меня");

Даниил Кузьмин из Волгоградской области (номинация "Уверенные в будущем").

Ранее стали известны имена первых победителей конкурса "Доброволец России — 2018". Лайф транслировал торжественную церемонию.