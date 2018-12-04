СМИ: Константинополь решил полностью подчинить украинскую автокефальную церковь

Согласно уставу "единой украинской церкви", в ней не будет патриарха, а все вопросы будут решать только по согласованию с архиепископом Варфоломеем I.

"Автокефалия" новой украинской церкви представляется весьма сомнительной, если внимательно почитать её устав, пишет портал "Вести".

По данным издания, его журналистам удалось ознакомиться с содержанием документа, который утвердили в конце ноября, но с тех пор не публиковали.

Согласно утверждённому в конце ноября уставу, в религиозной организации не будет патриарха. Церковь возглавит митрополит, который не сможет принимать важных решений самостоятельно: Архиерейскому собору предписано советоваться с главой Константинопольского патриархата.

Сообщается, что "независимая" церковь будет также не вправе причислять кого-либо к лику святых — это тоже будет решать Вселенский патриарх.

Как ранее писал Лайф, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что "объединительный собор", на котором выберут предстоятеля новой церкви, состоится в середине декабря.

Напомним, в октябре Синод Константинополя объявил, что предоставит автокефалию неканонической церкви на Украине. Кроме того, он снял анафему с глав двух украинских церквей. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.