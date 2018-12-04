Захарова прокомментировала ультиматум США по ДРСМД

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Захарова прокомментировала ультиматум США по ДРСМД

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Мария Захарова. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление госсекретаря США Майка Помпео об остановке выполнения своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— Россия неукоснительно соблюдает положения договора. Американской стороне это известно, — передаёт ТАСС слова Захаровой.

Напомним, ранее Помпео заявил, что США прекратит исполнение обязательств по ДРСМД в течение 60 дней, если российская сторона не вернётся к его исполнению.

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