Госдеп США призвал ЕС отказаться от "Северного потока — 2"

В Госдепартаменте США заявили, что ЕС должен отказаться от "Северного потока — 2" в связи с инцидентом в Керченском проливе.

— Инцидент в Керчи — напоминание, что чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря "Северному потоку — 2", тем слабее средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии, — передаёт РИА "Новости" слова одного из чиновников Госдепа.

Имя выступавшего не указывается, однако он назвался сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнёрству. Отмечается, что этот орган возглавляют госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Украины Павел Климкин.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что его страна не откажется от строительства "Северного потока — 2".