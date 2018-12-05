"Похожи?" Вера Брежнева опубликовала сексуальное фото с моделью-блондинкой

Ранее бывшая участница группы "Виагра" прошла тест на ВИЧ-инфекцию в прямом эфире.

Певица Вера Брежнева опубликовала в своём инстаграм-аккаунте сексуальное фото с российской моделью Еленой Перминовой.

— Давно не было в одном кадре столько красоты и нежности, — подписала снимок Брежнева.

Также экс-участница "Виагры" решила спросить у подписчиков, которых у неё насчитывается более 10 миллионов, о том, похожи ли они с блондинкой Перминовой.

Ранее Лайф писал, что 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, Вера Брежнева сдала тест на ВИЧ в прямом эфире.