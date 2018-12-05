"Без работы и денег". На Украине оценили последствия ухода российского бизнеса

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"Без работы и денег". На Украине оценили последствия ухода российского бизнеса

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что уход российского бизнеса из страны обернётся потерей рабочих мест и доходов в государственную казну.

— На те российские предприятия, которые работают на Украине, не привозят людей из Кремля, чтоб они работали, а берут местных жителей. Российский бизнес уйдёт — украинцы останутся без работы и денег, — объяснила Герман в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, ранее генпрокурор Незалежной Юрий Луценко предложил заблокировать активы российских бизнесменов на украинской территории "до полной деоккупации страны".

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