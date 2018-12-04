На Украине предложили ввести новые санкции против России

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подготовил лидеру Незалежной Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову предложения по введению новых санкций в отношении Москвы.

Как рассказал Луценко в интервью телеканалу ICTV, после инцидента в Керченском проливе речь идёт о блокировке активов российских бизнесменов на украинской территории "до полной деоккупации страны".

— Пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране, — сказал он.

Также Луценко добавил, что в некоторых сферах российские физические и юридические лица "имеют монополию на Украине", поэтому против них в срочном порядке нужно ввести ограничительные меры.

Ранее Лайф писал, что лидер Незалежной Пётр Порошенко призвал союзников из ЕС ужесточить антироссийские санкции. Также министр спорта и молодёжи Украины Игорь Жданов рекомендовал соотечественникам "бойкотировать РФ".