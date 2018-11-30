Министр спорта Украины призвал сограждан "бойкотировать РФ"

Министр спорта и молодёжи Украины Игорь Жданов на свой странице в "Фейсбуке" призвал украинцев бойкотировать российские товары, не пользоваться услугами российских компаний и отказаться от поездок в РФ. Причиной своего обращения министр назвал конфликт в Чёрном море.

— Призываю всех участвовать во флешмобе #БойкотуйРФ! В частности, не покупать никаких российских товаров в украинских магазинах, отказаться от любых поездок в РФ, не пользоваться услугами российского бизнеса, банков, фирм, учреждений и организаций, имеющих прямое или косвенное отношение к стране-агрессору. Санкции против России в наших руках, — написал Жданов.

Ранее в этом году чиновник просил своих сограждан не ездить в Россию на чемпионат мира по футболу и бойкотировать Кубок мира по биатлону, который также проходил в России.