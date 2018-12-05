Трамп пообещал масштабные пошлины для Китая при отсутствии "реальной сделки"

Глава Белого дома выразил уверенность, что торговое соглашение будет заключено "сейчас или в будущем".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон либо заключит "реальную" торговую сделку с Пекином, либо начнёт взимать существенные пошлины с китайских товаров.

— Мы или заключаем реальную сделку с Китаем, или не заключаем никакой. И в последнем случае мы введём масштабные импортные пошлины на китайские товары, которые поставляются в США, — написал американский лидер в "Твиттере".

Глава Белого дома выразил уверенность, что Соединённые Штаты и Китай заключат торговое соглашение "сейчас или в будущем, поскольку Пекин не хочет пошлин".

Ранее сообщалось, что лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин в ходе саммита G20 в Аргентине пришли к ряду договорённостей. Так, Вашингтон пообещал не вводить с 1 января дополнительные пошлины, а Пекин — снизить тарифы на ввоз американских автомобилей в КНР.