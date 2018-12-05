Вкусно и здорово. Эксперты назвали лучшие апельсиновые соки

Апельсиновый сок — один из самых любимых как среди детей, так и среди взрослых, а смотря на яркие упаковки, кажется, что в каждом стакане этого напитка — кладезь витаминов. Так ли это — узнали эксперты "Росконтроля", проверив семь брендов: "О`кей", "Я", "Сады Придонья", "4 сезона", Santal, "Просто азбука" и NOYAN.
Как выяснили эксперты, не все производители выпускают продукт, соответствующий всем правилам. Так, в соке "О`кей" обнаружили небольшое количество другого сырья, из-за чего продукт попал в список с замечаниями с оценкой в 60 баллов. Сок "4 сезона" оказался в чёрном списке. По оценке специалистов, этот образец попросту не может называться апельсиновым соком — состав компонентов в нём не совпадает с составом апельсинов и продуктов их переработки. А образец "Сады Придонья" и вовсе оказался не соком, а нектаром, хоть на этикетке и написано "100% сок".
Таким образом рейтинг выглядит следующим образом:
- Santal — 76 баллов;
- "Я" — 69 баллов;
- NOYAN — 66 баллов;
- "Просто азбука" — 55 баллов;
- "Сады Придонья" — нектар;
- "О`кей" — 60 баллов (в списке с замечаниями);
- "4 сезона" — в чёрном списке.
Как писал Лайф, ранее в "Роскачестве" назвали лучшие яблочные соки.
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