Вкусно и здорово. Эксперты назвали лучшие апельсиновые соки

На первом месте оказался сок бренда Santal. Также рекомендованы к покупке соки "Я", NOYAN и "Просто азбука".

Апельсиновый сок — один из самых любимых как среди детей, так и среди взрослых, а смотря на яркие упаковки, кажется, что в каждом стакане этого напитка — кладезь витаминов. Так ли это — узнали эксперты "Росконтроля", проверив семь брендов: "О`кей", "Я", "Сады Придонья", "4 сезона", Santal, "Просто азбука" и NOYAN.

Как выяснили эксперты, не все производители выпускают продукт, соответствующий всем правилам. Так, в соке "О`кей" обнаружили небольшое количество другого сырья, из-за чего продукт попал в список с замечаниями с оценкой в 60 баллов. Сок "4 сезона" оказался в чёрном списке. По оценке специалистов, этот образец попросту не может называться апельсиновым соком — состав компонентов в нём не совпадает с составом апельсинов и продуктов их переработки. А образец "Сады Придонья" и вовсе оказался не соком, а нектаром, хоть на этикетке и написано "100% сок".

Таким образом рейтинг выглядит следующим образом:

Santal — 76 баллов; "Я" — 69 баллов; NOYAN — 66 баллов; "Просто азбука" — 55 баллов; "Сады Придонья" — нектар; "О`кей" — 60 баллов (в списке с замечаниями); "4 сезона" — в чёрном списке.

Как писал Лайф, ранее в "Роскачестве" назвали лучшие яблочные соки.