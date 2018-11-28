Всё как в рекламе. В Роскачестве назвали лучшие яблочные соки

Однако специалисты всё же определили четыре марки, которые в большей степени являются сокосодержащими продуктами.

Специалисты Роскачества не нашли опасных веществ, микроорганизмов и плесени после проверки пакетированного яблочного сока 33 марок. Как говорится на сайте надзорного органа, большая часть продукции — 21 товар — соответствует повышенным требованиям.

Сахарозаменители, консерванты, подсластители и синтетические красители не были найдены ни в одном из образцов. Всего исследование проводилось по 38 критериям.

По составу соки восстановленные и прямого отжима очень близки. Но специалисты всё же определили четыре марки, которые в большей степени являются сокосодержащими продуктами: "Персона", "Джус Тим", "Полезный" и "Удачный день".

Эксперты также исследовали продукцию на содержание солей натрия. В брендах О'КЕЙ, Heaven, Life Premium, Swell, "Полезный", "Удачный день" было выявлено превышение нормы, которое косвенно говорит о том, что вода была очищена хуже, чем у других марок.

По данным Роскачества, лучший сок производится в Краснодарском крае и Липецкой области, а повышенного качества — в Адыгее, Волгоградской и Московской областях, Белгороде, Самаре, Москве и Санкт-Петербурге.

При выборе сока эксперты рекомендуют изучить пакет или бутылку на герметичность, а также посмотреть срок годности. Правильными вариантами маркировки и названия являются "яблочный сок", "сок яблочный" или "сок из яблок" с указанием, что он "прямого отжима" или "восстановленный". Если напиток предназначен для детского питания, то на упаковке должна быть эта надпись.

Ранее специалисты Роскачества изучали вино, туалетную бумагу, творог, молочные сосиски, замороженные блинчики.