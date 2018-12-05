Крым вошёл в топ-5 новогодних направлений в каникулы

Это стало возможным благодаря открытию моста через Керченский пролив и доступным ценам.

Крым впервые в этом году вошёл в топ-5 туристических направлений, куда россияне собираются поехать на новогодние праздники. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу Ростуризма Олега Сафонова. Он считает, это связано с возросшей транспортной доступностью полуострова. Также в списке приоритетных направлений Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

— Прежде всего это логистические факторы: повышение транспортной доступности Крыма благодаря открытию моста через Керченский пролив и нового современного пассажирского терминала в аэропорту Симферополя, — сказал Сафонов.

Также чиновник отметил, что популярность Крыма повышается ещё за счёт снижения стоимости авиаперелёта. В среднем билеты подешевели на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Помимо этого, в этом году увеличилось на 20% количество круглогодично работающих здравниц.

Прогноз популярных направлений в новогодние каникулы составлялся на основе анализа бронирования авиабилетов. Так, на Москву пришлось 17,2% продаж, на Сочи — 13,1%, на Симферополь — 7% и на Краснодарский край и Санкт-Петербург — по 3,1% на каждое направление.

По Крымскому мосту с момента открытия проехало более 3,3 млн машин.