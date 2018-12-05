"Погибают 20% заболевших". Солистке группы "Винтаж" поставили опасный диагноз

Солистка группы "Винтаж" Анна Плётнева, которая в конце ноября попала в больницу, озвучила поставленный ей врачами диагноз и рассказала о своём самочувствии. По словам певицы, в ходе обследования у неё нашли бактерии легионеллы, провоцирующие лёгочные заболевания.
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С каждым днём всё больше прихожу в себя... Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз «Легионелла» и своевременно среагировали, назначили правильное лечение!!! От этой болезни по сей день погибают 20 % заболевших из за того, что не могут установить правильно диагноз... Я всё это пишу для того, чтобы вы знали, что такое бывает!!! Не поленитесь залезть в интернет и прочитать об этом... Ведь я не знала и была уверена, что справлюсь сама... Пока я не хочу фотографировать себя, но уверена, что к субботе окончательно прийду в форму!!! Люблю вас всех, берегите себя и до встречи в Казани 8 декабря! Фото хочу подписать так: #мнеможнобытьслабойнонужнобытьсильной А как бы вы назвали? Пишите свои варианты!
— Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз "легионелла" и своевременно среагировали, назначили правильное лечение. От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших, — написала артистка в "Инстаграме".
Солистка группы "Винтаж" добавила, что уже идёт на поправку и сможет выступить на концерте 8 декабря в Казани.
Напомним, Анну Плетнёву экстренно госпитализировали 26 ноября после того, как она начала задыхаться и упала в обморок. Сначала у певицы диагностировали пневмонию.
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