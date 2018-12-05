Песков заявил, что в Кремле видят политические риски по "Северному потоку – 2"

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Песков заявил, что в Кремле видят политические риски по "Северному потоку – 2"

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что риски в связи со строительством газопровода появились уже давно.

В Кремле видят политические риски в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя наличие рисков после инцидента в Чёрном море.

— Риски, связанные с политизацией "Северного потока — 2", риски, связанные с откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств, существуют, — отметил Песков.

Представитель президента подчеркнул, что эти риски в Кремле прекрасно видят, однако заметил, что появились они "уже достаточно давно".

Как писал Лайф, ранее Госдеп США призвал ЕС отказаться от "Северного потока — 2".

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