Песков заявил, что в Кремле видят политические риски по "Северному потоку – 2"

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что риски в связи со строительством газопровода появились уже давно.

В Кремле видят политические риски в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя наличие рисков после инцидента в Чёрном море.

— Риски, связанные с политизацией "Северного потока — 2", риски, связанные с откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств, существуют, — отметил Песков.

Представитель президента подчеркнул, что эти риски в Кремле прекрасно видят, однако заметил, что появились они "уже достаточно давно".

Как писал Лайф, ранее Госдеп США призвал ЕС отказаться от "Северного потока — 2".