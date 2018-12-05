Путин отреагировал на обвинения США в адрес России по ДРСМД

Российский лидер отметил, что для американской стороны главным обоснованием является то, что РФ якобы что-то нарушает.

США не предоставили никаких доказательств о том, что РФ якобы нарушила Договор о РСМД. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, комментируя заявление госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео о том, что Вашингтон выйдет из Договора через 60 дней, если Москва не вернётся к его выполнению.

— Заявление господина Помпео несколько запоздало, — отметил Путин, пояснив, что изначально США заявили о намерении выйти из Договора, а затем уже "начали искать обоснования, почему они должны это сделать".

При этом, как отметил российский лидер, для американской стороны главным обоснованием является то, что РФ якобы что-то нарушает, однако, "как обычно", никаких доказательств в связи с этим не приводится.

Напомним, Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению Договора о РСМД в течение двух месяцев. Как писал Лайф, ранее сенатор Алексей Пушков объяснил, почему госсекретарь США поставил ультиматум России.