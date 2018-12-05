Президент Владимир Путин заявил, что каждый волонтёр достоин звания "доброволец России". Об этом лидер страны сказал на церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России — 2018".

— Этой статуэтки достоин каждый из вас, из тех, кто в зале, и тех, кого с нами нет, потому что всё волонтёрское движение невозможно поместить сюда, в одно, даже очень крупное, помещение, — сказал российский лидер.

Президент добавил, что размер грантов на поддержку волонтёрского движения в нашей стране продолжит увеличиваться.

Сегодня в России отмечается День добровольца (волонтёра). Лайф собрал 10 важных фактов о наших добровольцах. Подробнее читайте здесь.