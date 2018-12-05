Водителям в Москве будут объяснять новые правила парковки

Сотрудники ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) помогут водителям сориентироваться в новых правилах парковки в столице. Об этом сообщили в микроблоге "Московского паркинга" в Twitter.
Чтобы помочь водителям разобраться в новых правилах парковки, на улицах с самыми большими изменениями с 15.12 будут дежурить сотрудники #АМПП. Они помогут водителям сориентироваться в новых правилах. Узнать их можно будет по форменной одежде с логотипом "Московского паркинга".— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 5 декабря 2018 г.
— Чтобы помочь водителям разобраться в новых правилах парковки, на улицах с самыми большими изменениями с 15 декабря будут дежурить сотрудники АМПП. Они помогут водителям сориентироваться в новых правилах, — написано в сообщении.
Сотрудники АМПП будут дежурить в форменной одежде с логотипом "Московского паркинга".
Напомним, согласно нововведениям, парковка в центре Москвы по воскресеньям станет платной.
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