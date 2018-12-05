Водителям в Москве будут объяснять новые правила парковки

Читайте также

Водителям в Москве будут объяснять новые правила парковки

1125

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

На улицах с самыми большими изменениями с 15 декабря будут дежурить подготовленные для этого специалисты.

Сотрудники ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) помогут водителям сориентироваться в новых правилах парковки в столице. Об этом сообщили в микроблоге "Московского паркинга" в Twitter.

— Чтобы помочь водителям разобраться в новых правилах парковки, на улицах с самыми большими изменениями с 15 декабря будут дежурить сотрудники АМПП. Они помогут водителям сориентироваться в новых правилах, — написано в сообщении.

Сотрудники АМПП будут дежурить в форменной одежде с логотипом "Московского паркинга".

Напомним, согласно нововведениям, парковка в центре Москвы по воскресеньям станет платной.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×