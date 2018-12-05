Пожать руку президенту. Путин исполнит мечты пяти тяжелобольных детей

Президент РФ Владимир Путин пообещал исполнить заветные желания пяти тяжелобольных детей. Об этом глава государства заявил во время форума добровольцев в Москве.
Во время осмотра стендов благотворительных проектов волонтёры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", участники которого исполняют самые заветные желания больных детей. Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно было выбрать один из прикреплённых к стенду конвертов с мечтами. Путин собрал все пять оставшихся детских желаний и пообещал их исполнить.
В одном из конвертов был рассказ мальчика о мечте снять ролик об Ил-96. Президент РФ пообещал пригласить его в Москву, познакомить с пилотами специального лётного отряда "Россия" и показать самолёт.
Другого ребёнка глава государства намерен во время одного из ближайших визитов покатать на вертолёте в Санкт-Петербурге. Малыш хотел увидеть Северную столицу с высоты птичьего полёта.
Девочке, которая мечтает увидеть мир кино изнутри, Путин пообещал устроить экскурсию по "Мосфильму". При этом гидами малышки будут директор киностудии Карен Шахназаров и режиссёр Никита Михалков. Другой девочке благодаря президенту удастся посетить телеканал Russia Today и взять интервью у интересного собеседника. Путин также был очень тронут мечтой мальчика, который захотел пожать ему руку.
— Очень трогательная вещь, неожиданная для меня, — сказал президент. Путин намерен поговорить с врачами, чтобы пригласить малыша в Москву на новогодние праздники и исполнить его мечту.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что каждый волонтёр достоин звания "доброволец России".
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