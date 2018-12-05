Пожать руку президенту. Путин исполнит мечты пяти тяжелобольных детей

Больше всего российского лидера растрогало желание мальчика, который хотел пожать ему руку.

Президент РФ Владимир Путин пообещал исполнить заветные желания пяти тяжелобольных детей. Об этом глава государства заявил во время форума добровольцев в Москве.

Во время осмотра стендов благотворительных проектов волонтёры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", участники которого исполняют самые заветные желания больных детей. Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно было выбрать один из прикреплённых к стенду конвертов с мечтами. Путин собрал все пять оставшихся детских желаний и пообещал их исполнить.

В одном из конвертов был рассказ мальчика о мечте снять ролик об Ил-96. Президент РФ пообещал пригласить его в Москву, познакомить с пилотами специального лётного отряда "Россия" и показать самолёт.

Другого ребёнка глава государства намерен во время одного из ближайших визитов покатать на вертолёте в Санкт-Петербурге. Малыш хотел увидеть Северную столицу с высоты птичьего полёта.

Девочке, которая мечтает увидеть мир кино изнутри, Путин пообещал устроить экскурсию по "Мосфильму". При этом гидами малышки будут директор киностудии Карен Шахназаров и режиссёр Никита Михалков. Другой девочке благодаря президенту удастся посетить телеканал Russia Today и взять интервью у интересного собеседника. Путин также был очень тронут мечтой мальчика, который захотел пожать ему руку.

— Очень трогательная вещь, неожиданная для меня, — сказал президент. Путин намерен поговорить с врачами, чтобы пригласить малыша в Москву на новогодние праздники и исполнить его мечту.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что каждый волонтёр достоин звания "доброволец России".