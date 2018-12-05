Путин: РФ осуждает любые попытки изменить ситуацию в Венесуэле силой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия осуждает любые попытки при помощи силы изменить нынешнюю ситуацию в Венесуэле. Об этом российский лидер сказал на встрече с лидером этой страны Николасом Мадуро.
— Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явный террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы, — сказал Путин.
Он добавил, что Россия поддерживает усилия президента Мадуро, направленные на достижение взаимопонимания в обществе.
Николас Мадуро, в свою очередь, выразил уверенность, что эта встреча лидеров принесёт хорошие новости для экономики двух государств.
Ранее в Кремле не стали комментировать идею о российских ракетах в Латинской Америке.
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