Путин: РФ осуждает любые попытки изменить ситуацию в Венесуэле силой

Москва поддерживает усилия президента Мадуро, направленные на достижение взаимопонимания в обществе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия осуждает любые попытки при помощи силы изменить нынешнюю ситуацию в Венесуэле. Об этом российский лидер сказал на встрече с лидером этой страны Николасом Мадуро.

— Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явный террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы, — сказал Путин.

Он добавил, что Россия поддерживает усилия президента Мадуро, направленные на достижение взаимопонимания в обществе.

Николас Мадуро, в свою очередь, выразил уверенность, что эта встреча лидеров принесёт хорошие новости для экономики двух государств.

Ранее в Кремле не стали комментировать идею о российских ракетах в Латинской Америке.