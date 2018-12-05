УПЦ подтвердила отказ от участия в "Объединительном" соборе церквей на Украине

Ранее стало известно, что мероприятие состоится 15 декабря в храме Святой Софии в Киеве.

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не будет участвовать в "Объединительном" соборе по созданию автокефальной церкви в Незалежной. Об этом сообщил архиепископ Климент, глава информационно-просветительского отдела УПЦ.

— Наша позиция не изменилась. УПЦ не будет участвовать в этом соборе, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам, — объяснил священнослужитель.

Ранее стало известно, что "Объединительный" собор по созданию украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря в храме Святой Софии в Киеве. По словам президента Незалежной Петра Порошенко, в ходе мероприятия будет утверждён устав церкви и избран предстоятель. Ранее УПЦ заявила, что не собирается участвовать в соборе.