В Подмосковье госпитализирован с ранением охранник, сбежавший с автоматом

В Раменском районе Подмосковья с двумя огнестрельными ранениями госпитализирован 61-летний охранник, который накануне скрылся со своего поста в Муроме. Об этом сообщили в СК РФ по Московской области.

— Установлено, что он является работником военизированной охраны и накануне покинул свой пост в городе Муроме Владимирской области, после чего прятался в лесном массиве города Гжели Раменского района, — отметили в СК.

Следователи начали проверку по факту ранений мужчины.

Таким образом, в СК не подтвердили сообщения СМИ о том, что сотрудник военизированной охраны, сбежавший с автоматом и двумя магазинами патронов к нему, был найден мёртвым во время попытки задержать его.