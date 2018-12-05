В Подмосковье госпитализирован с ранением охранник, сбежавший с автоматом

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В Подмосковье госпитализирован с ранением охранник, сбежавший с автоматом

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В Раменском районе Подмосковья с двумя огнестрельными ранениями госпитализирован 61-летний охранник, который накануне скрылся со своего поста в Муроме. Об этом сообщили в СК РФ по Московской области.

— Установлено, что он является работником военизированной охраны и накануне покинул свой пост в городе Муроме Владимирской области, после чего прятался в лесном массиве города Гжели Раменского района, — отметили в СК.

Следователи начали проверку по факту ранений мужчины.

Таким образом, в СК не подтвердили сообщения СМИ о том, что сотрудник военизированной охраны, сбежавший с автоматом и двумя магазинами патронов к нему, был найден мёртвым во время попытки задержать его.

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