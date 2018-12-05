Звучит дорого. Названы топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов года

На первом месте ирландская группа U2, которая за 12 месяцев заработала 118 миллионов долларов.

Составлен ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкальных групп и исполнителей. Традиционные итоги года подвёл журнал Forbes.

На первом месте ирландская группа U2. За 12 месяцев она заработала 118 миллионов долларов. Второе место досталось британской рок-группе Coldplay с доходом в 115,5 миллиона долларов. Третье место у музыканта Эда Ширана, тоже из Великобритании. За год он заработал 110 миллионов долларов.

В пятёрке самых богатых музыкантов также Бруно Марс со 100 миллионами долларов и Кэти Перри с 83 миллионами долларов.

В топ-10 вошли Тейлор Свифт, рэпер Джей Зи, группа Guns N' Roses, вокалист коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс и рэпер Дидди.

А ранее Forbes назвал самую влиятельную женщину 2018 года.