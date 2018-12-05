Диетолог обвинила в ожирении россиян географию, длинную зиму и нищету

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва уверена, что виной тому, что россияне набирают лишние килограммы, — длинная российская зима, плохая экология и дефицит покупательской способности.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в российских регионах — в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях — фиксируется самый высокий процент людей с ожирением.

— Приуралье и Урал — это такая область, где человек подвержен интоксикации солями тяжёлых металлов, это в экологическом смысле не самая благоприятная географическая зона для людей. Это способствует дополнительной предрасположенности для формирования проблем метаболических программ организма... В Новосибирской и прочих дальних областях недостаток витамина D приводит к снижению скорости метаболических процессов, депрессивному синдрому, — прокомментировала факты вице-премьера врач-диетолог.

По словам диетолога, жители множества регионов просто не имеют достаточно средств, чтобы покупать полезные продукты, и вынуждены покупать рафинированную высококалорийную еду. Такой рацион и ведёт к избыточному весу.

Ещё одним фактором растущего ожирения населения России диетолог назвала длинную зиму.

— Регионам, в которых сложно вырастить достаточное количество овощей и фруктов, приходится привозить их зимой. Как правило, они привозятся из Китая, там они подвержены технологической обработке или имеют низкую питательную ценность.