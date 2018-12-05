"Бросили вызов". Эсминец ВМС США прошёл вблизи Владивостока

В командовании Тихоокеанского флота США считают, что у России "чрезмерные морские претензии".

В среду 5 декабря американский эсминец USS McCampbell прошёл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море, который омывает Владивосток и остров Русский, в знак протеста против "чрезмерных морских претензий России".

Как сообщает CNN, США своими действиями бросает вызов морским претензиям России, заявив, что Москва претендует на районы, находящиеся более чем в 12 милях от российского побережья. Манёвр эсминца получил название "Свободная навигация".

— Эти операции демонстрируют, что Соединённые Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом, — заявил пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр.

Официальный представитель ВМС США добавила, что подобное заявление относится не только к Японскому морю, а ко всем местам мира.