В ОПЕК+ рекомендовали сократить добычу нефти в 2019 году

Как сильно сократится добыча чёрного золота — неизвестно, но, с наибольшей долей вероятности, ограничения будут действовать только в первой половине года.

Министр нефти и газа Омана Мухаммед ибн Хамад ар-Румхи заявил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти в 2019 году.

Сообщается, что данное ограничение будет действовать в первой половине следующего года. Объёмы, на которые сократится добыча нефти, будут обсуждаться странами — членами ОПЕК+ в ближайшие два дня.

По словам ар-Румхи, соответствующее соглашение может быть подписано в конце нынешней недели.

Ранее сообщалось, что в мире выросли цены на нефть из-за слухов о возможном сокращении её добычи странами ОПЕК+.