В ОПЕК+ рекомендовали сократить добычу нефти в 2019 году

Министр нефти и газа Омана Мухаммед ибн Хамад ар-Румхи заявил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти в 2019 году.
Сообщается, что данное ограничение будет действовать в первой половине следующего года. Объёмы, на которые сократится добыча нефти, будут обсуждаться странами — членами ОПЕК+ в ближайшие два дня.
По словам ар-Румхи, соответствующее соглашение может быть подписано в конце нынешней недели.
Ранее сообщалось, что в мире выросли цены на нефть из-за слухов о возможном сокращении её добычи странами ОПЕК+.
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