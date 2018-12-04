Цена на нефть продолжает расти в ожидании сокращения добычи ОПЕК+

Инвесторы полагают, что будет достигнута договорённость об уменьшении объёмов нефтедобычи для поддержки рынка.

Цены на нефть в мире сегодня утром сохраняют рост в ожидании встреч представителей стран — участниц ОПЕК и ОПЕК+ и решения по сокращению добычи сырья, следует из данных торгов.

На 7:48 мск стоимость фьючерсов на февраль на нефтяную смесь марки Brent росла на 1,05% — до $62,34 за баррель, цена фьючерсов на нефть марки WTI на январь поднималась на 1,1% — до $53,53 за баррель. Накануне нефть обеих марок дорожала на 4–5%.

Рынки ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрания министров государств — членов ОПЕК, а также встречи министров всех 25 стран — участниц соглашения ОПЕК+ на этой неделе. Инвесторы полагают, что будет достигнута договорённость о сокращении объёмов нефтедобычи для поддержки рынка.

По данным агентства Reuters, аналитики Goldman Sachs ждут, что ОПЕК+ сократит добычу до 1,3 миллиона баррелей в день, чтобы противостоять значительному росту запасов.

Стоит отметить, что в выходные крупнейшая нефтедобывающая провинция Альберта в Канаде объявила о беспрецедентном решении уменьшить добычу на 325 тысяч баррелей в сутки, или на 8,7%, с января 2019 года.

Кроме того, накануне стало известно, что Катар покидает Организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК), чтобы сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа.