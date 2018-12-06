Су-57 получит на вооружение ракеты, аналогичные "кинжалам"

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету с характеристиками, аналогичными ракете авиакомплекса "Кинжал".

Как сообщает ТАСС, соответствующие работы уже внесены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы. Отмечается, что новая ракета будет меньшего размера, чем ракеты комплекса "Кинжал".

Напомним, генеральный директор АО "Корпорация Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что Су-57 со временем получит и гиперзвуковые средства поражения.